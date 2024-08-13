В Узбекистане появился электрокар BYD e2 по цене Lada Vesta

В Узбекистане открыты продажи BYD e2 стоимостью 1 645 000 рублей. BYD e2 — это городской электромобиль длиной 4260 мм. Запас хода от батареи ёмкостью 43,2 кВт·ч по стандарту CLTC составляет 405 километров. Время разгона до «сотни» — 10,3 секунды, а максимальная скорость — 130 км/ч.

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В начальную версию включены штампованные колёсные диски, светодиодная оптика, центральный тачскрин диагональю 12,8 дюйма, обивка сидений тканью, плюс обогрев передних кресел.

На своей родине автомобиль имеет статус недорогого функционального хэтчбека для молодых семей. У него лаконичный дизайн, простые материалы отделки, но весьма нелохой уровень оснащения.

«Он не вызовет восторгов, но выполнит свою работу», — сообщает рекламный буклет.

Отдельно подчёркивается, что голосовой помощник обучен русскому и узбекскому языкам.

Между тем, в Узбекистане стартовало производство автомобилей Hyundai. Однако, на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не попадут, так как проект полностью ориентирован на внутренний рынок и страны Центральной Азии.