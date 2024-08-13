Tesla сняла с продажи самую дешевую версию Cybertruck

Американская корпорация Tesla подняла цены на электрические пикапы Cybertruck. Об этом сообщает издание Jalopnik.

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Журналисты медиа заметили, что компания перестала продавать самую доступную версию пикапа стоимостью 60,9 тысячи долларов. Также следующая в линейке версия автомобиля подорожала на 20 тысяч долларов и теперь стоит 100 тысяч долларов. Таким образом, нижняя ценовая граница выросла на колоссальные 40 тысяч долларов.

Кроме того, подорожала трехмоторная модификация Cyberbeast — вместо 100 тысяч долларов она будет стоить 120 тысяч долларов. По словам авторов издания, в 2019 году в Tesla заявляли, что самый доступный Cybertruck будет стоить 40 тысяч долларов, таким образом, в корпорации не сдержали своего обещания.

Специалисты заметили, что в Tesla смогли решить проблему с дефицитом электрокаров. В компании пообещали, что смогут доставить новые модели покупателям уже в августе-сентябре 2024 года. Ранее в корпорации отмечали, что новые пикапы появятся не раньше 2025 года.

В июле американская корпорация Tesla начала бесплатно менять двигатели в автомобилях Cybertruck. По версии журналистов издания Motor1, программу по замене запустили из-за связанных с моторами неполадками.