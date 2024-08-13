АвтоВАЗ вложил около 600 млн рублей в подготовку к выпуску новых Lada

АО "АвтоВАЗ" с 29 июля по 18 августа находится в едином корпоративном отпуске, который компания традиционно использует для ремонта и модернизации мощностей, улучшения условий труда, проводит подготовку к рестарту, накапливая запасы комплектующих. Стали известны подробности о том, что АвтоВАЗ успел сделать за этот период в этом году и сколько дополнительных инвестиций потребовали данные мероприятия.

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"Наши основные приоритеты - это наши сотрудники, высокое качество продукции и запуск в срок производства новых моделей", - говорит Максим Соколов, глава АвтоВАЗа.

Так, по словам президента компании, за три недели отпуска проведена проверка и наладка существующего и нового оборудования, подготовка к запуску в Тольятти Lada Aura и Lada e-Largus в Ижевске в третьем квартале 2024 года, модернизация линии Lada Granta под выпуск нового семейства модели Iskra в начале 2025 года. Кроме того, выполнен большой объём работ по улучшению условий труда и бытовой инфраструктуры.

"На эти цели мы тратим дополнительно около 600 млн. рублей. Эта рекордная за последние годы сумма", - заявил Максим Соколов.

На АвтоВАЗе отметили, что в течение корпоративного отпуска формируется задел автокомпонентов для быстрого рестарта производства и дальнейшей бесперебойной работы предприятия.

Запуск всех сборочных линий АвтоВАЗа после отпуска запланирован на 19 августа.