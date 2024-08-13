Rivian R2 адаптируется к Tesla: зарядный порт переедет на левую сторону

Rivian готовится сделать свой новый электромобиль R2 еще удобнее для пользователей благодаря важному изменению в конструкции. Первоначально зарядный порт у R2 располагался на правой стороне автомобиля, что могло вызвать неудобства при зарядке на станциях Tesla, где порт обычно находится слева, сообщает 32cars.ru.

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Чтобы решить эту проблему, Rivian перенесет зарядный порт на заднюю левую сторону автомобиля, что упростит процесс подключения к сети Supercharger. Благодаря этому владельцы R2 смогут заряжать свои автомобили, не занимая два места на станции, что сделает процесс зарядки быстрее и удобнее.

Изначально зарядный порт был размещен справа для удобства при парковке на улице, однако адаптация к инфраструктуре Tesla потребовала изменений. С новым расположением зарядного порта владельцы R2 смогут использовать зарядные станции Tesla с минимальными неудобствами. Ожидается, что Rivian R2 поступит в продажу в 2026 году, и компания активно готовится предложить своим клиентам максимально удобный и продуманный опыт эксплуатации. Что касается других моделей, таких как R1 и будущий R3, изменений пока не планируется, но Rivian внимательно следит за развитием инфраструктуры и потребностями своих клиентов.