Rivian R2 адаптируется к Tesla: зарядный порт переедет на левую сторону
Rivian готовится сделать свой новый электромобиль R2 еще удобнее для пользователей благодаря важному изменению в конструкции. Первоначально зарядный порт у R2 располагался на правой стороне автомобиля, что могло вызвать неудобства при зарядке на станциях Tesla, где порт обычно находится слева, сообщает 32cars.ru.
Чтобы решить эту проблему, Rivian перенесет зарядный порт на заднюю левую сторону автомобиля, что упростит процесс подключения к сети Supercharger. Благодаря этому владельцы R2 смогут заряжать свои автомобили, не занимая два места на станции, что сделает процесс зарядки быстрее и удобнее.
Изначально зарядный порт был размещен справа для удобства при парковке на улице, однако адаптация к инфраструктуре Tesla потребовала изменений. С новым расположением зарядного порта владельцы R2 смогут использовать зарядные станции Tesla с минимальными неудобствами. Ожидается, что Rivian R2 поступит в продажу в 2026 году, и компания активно готовится предложить своим клиентам максимально удобный и продуманный опыт эксплуатации. Что касается других моделей, таких как R1 и будущий R3, изменений пока не планируется, но Rivian внимательно следит за развитием инфраструктуры и потребностями своих клиентов.