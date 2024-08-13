Автоэксперт объяснил, что самое опасное для машины в ливень

Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень
Как рассказали "Российской газете" в ГК "Автодом", во время дождей автовладельцам стоит проявлять особую осторожность и придерживаться определенных правил, чтобы избежать серьезных проблем с машиной.
"Аквапланирование - опасное явление, возникающее при движении автомобиля по мокрой дороге на высокой скорости, когда водяной слой между покрышками и дорожным покрытием полностью вытесняет контакт. Основные причины явления - значительное количество воды на дороге, высокая скорость, изношенные или неправильно накачанные шины. Ситуация усугубляется наличием масляных пятен, грязи и других загрязнений на дорожном покрытии. Всё перечисленное снижает сцепление колес с поверхностью.
В случае возникновения аквапланирования необходимо немедленно снять ногу с педали акселератора, избегая резких маневров и торможения. Рекомендуется удерживать рулевое колесо прямо и дождаться, пока автомобиль не замедлится до скорости, при которой сцепление с дорогой восстановится. Важно сохранять спокойствие.
Затопления дорог и парковок в низинах тоже чрезвычайно опасны для машины. Если авто оказалось в воде до уровня середины дверных стоек, заводить двигатель категорически не рекомендуется. Необходимо дождаться спада уровня воды и эвакуировать автомобиль на станцию технического обслуживания.
На весь летний период, когда существует риск сильных ливней, нежелательно оставлять автомобиль в низинах. Нужно стараться парковаться на возвышенностях, чтобы избежать затопления и повреждения машины.
При движении через большие лужи повышен риск повреждения покрышек и дисков. Мутная вода скрывает глубину и опасные предметы, а также края дорожного полотна. Въезжать в лужу на скорости опасно. Лучше проезжать водные препятствия на минимальной скорости, ориентируясь на автомобили, движущиеся впереди.
Глубокие лужи могут залить подкапотное пространство, что приводит к гидроудару двигателя (резкий подъем давления внутри системы, из-за которого металлические элементы могут деформироваться или треснуть). Это один из самых серьезных рисков, который может привести к полному выходу двигателя из строя. При подозрении на гидроудар необходимо немедленно заглушить двигатель и не пытаться двигаться на автомобиле до СТО", - отметили специалисты.
А в ГК "АвтоСпецЦентр" добавили, что во время сильного дождя автомобилистам нужно отказаться от агрессивного стиля вождения. Не стоит ездить на скорости более 40-60 км/час, так как могут возникнуть проблемы с торможением, вхождением в повороты и преодолением водных преград.
"В условиях ограниченной видимости при сильном ливне лучше не выключать фары, чтобы автомобиль стал более заметным для других участников дорожного движения. Плохие погодные условия способствуют повышению риска возникновения ДТП и других опасных ситуаций на дороге, вплоть до затопления авто. Если автомобиль уже оказался в водной ловушке, могут возникнуть проблемы в работе двигателя и тормозной системы. При обнаружении серьезных неисправностей не стоит продолжать движение. Нужно вызвать эвакуатор и провести полную диагностику авто на СТО", - рассказали эксперты.