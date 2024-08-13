Автоэксперт объяснил, что самое опасное для машины в ливень

Как рассказали "Российской газете" в ГК "Автодом", во время дождей автовладельцам стоит проявлять особую осторожность и придерживаться определенных правил, чтобы избежать серьезных проблем с машиной.

"Аквапланирование - опасное явление, возникающее при движении автомобиля по мокрой дороге на высокой скорости, когда водяной слой между покрышками и дорожным покрытием полностью вытесняет контакт. Основные причины явления - значительное количество воды на дороге, высокая скорость, изношенные или неправильно накачанные шины. Ситуация усугубляется наличием масляных пятен, грязи и других загрязнений на дорожном покрытии. Всё перечисленное снижает сцепление колес с поверхностью.

В случае возникновения аквапланирования необходимо немедленно снять ногу с педали акселератора, избегая резких маневров и торможения. Рекомендуется удерживать рулевое колесо прямо и дождаться, пока автомобиль не замедлится до скорости, при которой сцепление с дорогой восстановится. Важно сохранять спокойствие.

Затопления дорог и парковок в низинах тоже чрезвычайно опасны для машины. Если авто оказалось в воде до уровня середины дверных стоек, заводить двигатель категорически не рекомендуется. Необходимо дождаться спада уровня воды и эвакуировать автомобиль на станцию технического обслуживания.

На весь летний период, когда существует риск сильных ливней, нежелательно оставлять автомобиль в низинах. Нужно стараться парковаться на возвышенностях, чтобы избежать затопления и повреждения машины.

При движении через большие лужи повышен риск повреждения покрышек и дисков. Мутная вода скрывает глубину и опасные предметы, а также края дорожного полотна. Въезжать в лужу на скорости опасно. Лучше проезжать водные препятствия на минимальной скорости, ориентируясь на автомобили, движущиеся впереди.

Глубокие лужи могут залить подкапотное пространство, что приводит к гидроудару двигателя (резкий подъем давления внутри системы, из-за которого металлические элементы могут деформироваться или треснуть). Это один из самых серьезных рисков, который может привести к полному выходу двигателя из строя. При подозрении на гидроудар необходимо немедленно заглушить двигатель и не пытаться двигаться на автомобиле до СТО", - отметили специалисты.

А в ГК "АвтоСпецЦентр" добавили, что во время сильного дождя автомобилистам нужно отказаться от агрессивного стиля вождения. Не стоит ездить на скорости более 40-60 км/час, так как могут возникнуть проблемы с торможением, вхождением в повороты и преодолением водных преград.