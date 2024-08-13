В России начали продавать пятидверный Suzuki Jimny по цене от 4,5 млн рублей.

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В России стартовали продажи новой пятидверной версии внедорожника Suzuki Jimny по цене от 4 499 007 рублей. Одним из первых предложил новинку дилер в Красноярске, представив ее в комплектации Alpha. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Длина автомобиля составляет 3,98 метра, ширина — 1,6 метра, высота — 1,7 метра, а колесная база — 2,5 метра. Пятидверный Jimny сохранил свой узнаваемый дизайн с квадратными формами, расширенными колесными арками, круглыми фарами и внедорожными шинами на 15-дюймовых колесах. Внутри стало больше места для пассажиров (относительно трехдверной версии), задний диван теперь вмещает до трех человек, а багажник увеличен до 208 литров, хотя его можно расширить до 332 литров при сложенном заднем сиденье.

Комплектация Alpha включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также ряд систем безопасности, в том числе антипробуксовочную систему и систему помощи при старте на подъеме и спуске. Между тем, в Малайзии появилась своя эксклюзивная версия Jimny, которая смотрится довольно интересно.

Изменения коснулись только внешнего вида: Jimny Rhino Edition оснащен наклейками с изображением носорога, винтажной решеткой радиатора и красными брызговиками. Носорог также изображен на чехле запасного колеса.