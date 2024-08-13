Названы регионы, лидирующие по частоте страховых случаев по ОСАГО

Стали известны три региона, где чаще всего фиксируют страховые случаи по ОСАГО. Лидером за период с июля 2023 года по июнь 2024 года снова стал Дагестан. Частота страховых случаев в регионе при этом сократилась на 2,5%, и составила 8,1%.

© РИА Новости

На втором месте оказалась Ингушетия, где частота страховых случаев осталась на прежних 8%. На третьем месте — Чечня с частотой страховых случаев 6,6%.

Президент РСА Евгений Уфимцев назвал ситуацию с аварийностью в Дагестане, Ингушетии и Чечне острой, что говорит о сохранении проблемы с безопасностью дорожного движения и высоким риском мошенничества в ОСАГО.

Далее в рейтинге значатся Приморский край, Республика Саха, Хабаровский край и Новосибирская область, а также Республика Татарстан и Калининградская область, Москва, Ульяновская область и Республика Бурятия. В этих регионах частота страховых случаев по ОСАГО выше средней по стране, и составляет 4,6%.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила о расширении зоны действия автогражданского страхования. Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера должна способствовать облегчению поездок в Белоруссию, особенно автотуристам и предпринимателям.