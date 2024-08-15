Подсчитана стоимость владения кроссовером Belgee X50

Аналитики НАПИ подсчитали стоимость владения кроссовером Belgee X50. В 2023 году белорусское предприятие «БелДжи» объявило о запуске собственной линейки автомобилей. Под маркой Belgee начали собирать перелицованные машины Geely, а первенцем модельного ряда стал компакт-кросс X50 — он же популярный у россиян Coolray. Теперь же эксперты агентства НАПИ подсчитали, во сколько обойдётся владение машиной за 5 лет.

© Quto.ru

Подсчитано, что если покупатель из Москвы остановит свой выбор на версии Active стоимостью 2 290 990 рублей и будет проезжать ежегодно по 15 000 км, то через пять лет стоимость владения машиной составит 2 018 929 рублей.

Под стоимостью владения понимается сумма расходов, связанных с эксплуатацией и владением машиной, а также потеря стоимости за определённый период. Складывается она из трат граждан на оформление страховки (ОСАГО и каско), техобслуживание и текущий ремонт, покупку шин и сезонный шиномонтаж, топливо, а также уплату налогов и сборов.

Подсчитано, что в год белорусский автомобиль обойдётся своему владельцу в 403 786 рублей, а за километр пути придётся заплатить 26,92 рублей. При этом потеря стоимости составит за пять лет 823 125 рублей.

В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор с отдачей 177 лошадиных сил, дефорcированный для российского рынка до 150 сил. Сочетаются с агрегатом семиступенчатая автоматическая коробка передач и привод на переднюю ось.