В России появился новый кроссовер бренда Jetta

На рынке России в продажу запущен флагманский кроссовер марки Jetta. Кроссовер VS7 стал третьей моделью производителя в стране.

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Новый паркетник Jetta VS7 предлагается на рынке России в 4 исполнениях - Enjoyment, Enjoyment Brilliant, Glory Plus и Glory Brilliant. Сразу после выхода VS7 получил статус флагмана в линейке марки. Производитель в рамках презентации отмечал, что модель сочетает в себе практичность и комплекс современных систем.

В качестве основы при создании Jetta VS7 использовали немецкую платформу MQB. В конструкции задействована многорычажная подвеска, что обеспечивает сбалансированные ездовые качества. Несмотря на габариты, автомобилем удобно управлять.

Длина кузова кроссовера составляет 462.4 см, а ширина - 184.1 см. Такие показатели обеспечивают комфортное размещение пассажиров в салоне. Для перевозки крупных вещей предусматривается багажное отделение вместимостью 548 литров.

В качестве силового агрегата для паркетника используется турбомотор объемом 1.4 литра, производительность которого равна 150 л.с. В связке с ним функционирует классическая 6-ступенчатая АКПП Aisin. Разгоняться с места до отметки 100 км/час автомобиль с таким оснащением способен за 10.2 секунды. Средний расход топлива на каждые 100 км равен 7.1 литра.

В базовом исполнении Enjoyment уже доступны 4 подушки безопасности, электронный ручник, комплект парктроников и камера с обзором на 360 градусов. В базе также предлагается система бесключевого доступа, круиз-контроль, дисплей в салоне на 10 дюймов и 6 динамиков аудиосистемы.

В версии Glory Plus добавлены системы для комфортного вождения - атмосферная подсветка, электрорегулировка кресел, климат-контроль и расширенный пакет систем безопасности.

Напомним, что первой моделью марки Jetour, которая появилась на рынке России, стала JVS5. Сейчас автомобиль представлен в продаже в 4 исполнениях.