Лимита выплат по ОСАГО всё чаще не хватает на ремонт

Россиянам в этом году чаще стало не хватать лимита выплат в 400 тыс. для ремонта авто по ОСАГО. У отдельных компаний доля таких случаев доходит до 5%, пишут «Известия». Причины – в удорожании деталей и проблемах с их поставками. Вопрос о повышении выплат по ОСАГО уже поднимался. Сейчас лимит такой компенсации составляет 500 тыс. рублей, и его предлагали увеличить до 2 млн. Однако, как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин у страховых компаний нет желания и предпосылок увеличить лимиты выплат.

"Страховые компании напридумывали целый ряд дополнительных способов заработать на этих низких лимитах. Если люди хотят лимита больше, то им нужно оформить дополнительный страховой продукт - ДОСАГО. Дополнительное, оно расширяет лимиты. Можно оформить ОСАГО под названием КАСКО - от незастрахованных, где за дополнительные деньги тебе предлагают страховое покрытие, если у второго участника ДТП нет обязательной страховки. Поэтому страховых продуктов напридумано много, деньги в кассу идут, и всех все устраивает. Это главное для страховой компании, а не то, чтобы система ОСАГО работала стабильно."

По мнению эксперта, нашу систему ОСАГО необходимо перезагрузить по подобию белорусской, где высокие лимиты работают отлично без поднятия тарифов.