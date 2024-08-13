Изменения Минздрава РФ по составу автомобильной аптечки начнут действовать с 1 сентября, отметила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева. News.ru

В новый состав войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц. Вечерняя Москва

Вепренцева добавила, что с сентября 2023 года из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали автомобильные аптечки и огнетушители. Газета.Ru