Среди подержанных авто спрос сместился на более дешевые позиции

Автомобили без пробега по РФ стали почти недоступны россиянам. В первому полугодии 2024 года цены на подержанные автомобили в России выросли, сообщают аналитики портала «Дром». Эксперты связывают это с колебанием курса рубля, повышением утильсбора, ограничением экспорта автомобилей из Японии. В итоге россияне стали реже покупать сильно подорожавшие подержанные машины без пробега по РФ и переключили своё внимание на автомобили с пробегом по России.

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В первом полугодии прошлого года рубль ослабел на 33%, а к концу 2023-го ещё немного просел. Если в январе 2023 года он составлял 67,57 рублей, то к декабрю — уже 92,12 рублей. Кроме того, в июле прошлого года утилизационный сбор вырос на 68% для автомобилей с объёмом двигателя до 2 л и почти в 3 раза для двигателем с объёмом от 2 до 3 л, для мотором с объёмом более 3 л ставка выросла в 2,2 раза. А для электромобилей ставка скакнула почти в 10 раз.

Затем Япония ограничила экспорт в Россию легковых машин с объёмом двигателя от 1,9 л, гибридов и электромобилей. На эти категории пришлась почти половина от всего объёма экспорта подержанных машин из Японии.

Вслед за автомобилями с пробегом без пробега по России стали расти цены на подержанные машины, которые эксплуатировались внутри страны.

В итоге в июле прошлого года количество объявлений о продажу б/у машин резко сократилось. Если в январе на портале «Дром» их насчитывалось 400 тыс., то в августе — уже 270 тыс. Предложение выросло только в апреле 2024 года, а в июле достигло 450 тыс. объявлений.

Анализ показал, что автомобилисты стали выбирать более дешёвые машины, несмотря на то, что они подорожали минимум на 10%.

Продажи подержанных машин без пробега по России упали более чем вдвое. Например, в июне 2023 года на портале продали 22,7 тыс. автомобилей, а в июне 2024 года — только 6,4 тыс. А средняя цена выросла на 38% и составила 2,21 млн рублей.

Продажи машин с пробегом по РФ упали на 5%, а средняя цена выросла на треть до 1,35 млн рублей. То есть из-за роста цен на подержанные машины без пробега россияне переключили своё внимание на автомобили с пробегом по России.

В топ самых продаваемых машин 2023 года вошли Lada Priora, Toyota Corolla и Camry. А в 2024 году россияне чаще покупали Lada Granta, Lada Priora и Hyundai Solaris.

Заметнее всего упали продажи SUV с пробегом по России: Subaru Forester потерял 21,9%, Toyota Land Cruiser Prado — 28,5%. Средние цены в этом сегменте выросли на 20% и более.

Больше всего подорожали Toyota Vista (+62,1%), BMW 5-Series (+46,4%) и Lada 2109 (+46,2%).