Stellantis увольняет две трети рабочих одного из своих заводов

Stellantis прекращает выпуск Ram 1500 Classic и увольняет большую часть рабочих. Стало известно, что концерн Stellantis уволит около 2450 рабочих со своего сборочного завода Warren Truck в Мичигане из-за прекращения производства пикапа Ram 1500 Classic. Распоряжение вступает в силу 8 октября.

С этого же дня завод переходит с двухсменной на односменную схему работы. Сборка Jeep Wagoneer продолжится на предприятии в одну смену.

Уволенные члены профсоюза получат 52 недели дополнительного пособия по безработице, выплачиваемого компанией, и 52 недели помощи в переходный период, а также двухлетнюю медицинскую страховку, подтвердило руководство концерна.

В компании заявили, что вместо Ram 1500 Classic производитель переключает внимание на грузовик Ram 1500 Tradesman, производимый на ее сборочном предприятии в Стерлинг-Хайтс. Представитель Stellantis заявил, что обновленная электрическая архитектура Ram 1500 Tradesman позволяет применять новые технологии и улучшенные системы безопасности.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи собрали экстренное совещание из-за сгоревшего электрокара. Безопасность электромобилей стала единственной темой внепланового совещания руководства нескольких министерств южнокорейского государства. Там планируют обязать автопроизводителей раскрывать марки аккумуляторов. Поводом для такого решения стал пожар, произошедший 1 августа на подземной парковке жилого дома, в результате которого полностью выгорел электромобиль Mercedes-Benz. Пожаром было уничтожено и повреждено около 140 машин, ущерб был причинён и самому зданию.