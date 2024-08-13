АвтоВАЗ рассказал, на что потратит еще более полумиллиарда рублей

Примерно 600 миллионов — рекордную сумму за последние годы — АвтоВАЗ направит на развитие производства и улучшение условий труда, сообщает пресс-служба Lada. Средства будут потрачены за время единого корпоративного отпуска, который начался 29 июля и продлится до 19 августа. В этот период на главном заводе и дочерних предприятиях российского автогиганта проведут 10 тысяч различных работ.

Во время каникул АвтоВАЗ не производит автомобили, однако на заводе все равно ведутся работы — они направлены на реализацию «перспективных проектов». В частности, идет модернизация оборудования в цехе сварки модели Vesta под проект бизнес-седана Aura. Под этим названием на рынке будет продаваться удлиненная и более комфортная версия Весты, которая предназначается в том числе чиновникам. Старт производства намечен на осень этого года.

АвтоВАЗ подтвердил проблемы с поставками запчастей из Китая

Продажи новых автомобилей Lada выросли более чем на четверть

Глава Belgee счел подход АвтоВАЗа к локализации неправильным

В рамках проекта Iskra (новое семейство бюджетных автомобилей Lada) проводятся работы в цехе сварки и сборки, подготавливаются зоны формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, улучшаются стенды испытания готовых автомобилей. Помимо всего перечисленного, оптимизации подвергнут линию сборки семейства Niva (Niva Legend и Niva Travel), будут обновлены склады автокомпонентов и модернизируются линии сборки двигателей.

Что же касается улучшений условий труда, то для этого производится очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов. А в различных подразделениях идет ремонт гардеробов, душевых, санузлов и других мест общего пользования.

Наконец, во время корпоративного отпуска формируется задел автокомпонентов для оперативного рестарта производства и дальнейшей работы заводов без вынужденных простоев.

Новые русские: премьеры нашего автопрома