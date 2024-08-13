Появились фотографии нового Cadillac XT5 для Китая

Рассекречен новый Cadillac XT5 для Китая. Подразделение General Motors China поделилось свежими фотографиями популярного на местном рынке кроссовера: XT5 во втором поколении преобразился в стиле электрического Lyriq, у которого позаимствовали изогнутую 33-дюймовую консоль, увеличился в габаритах, но при этом потерял в мощности. Согласно конфигуратору на китайском сайте Cadillac, кроссовер получит шестипоршневые тормоза Brembo, 126-цветную подсветку салона и отделку кожей «наппа».

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Cadillac XT5 — это среднеразмерный кроссовер, который в 2016 году пришел на смену модели SRX. В 2021-м XT5 обновился, причем первой преобразилась версия для китайского рынка, где он пользуется большей популярностью, чем у себя на родине в США. Теперь же пришло время для смены поколения. Дизайн экстерьера «второго» Cadillac XT5 перестал быть секретом еще в начале этого года, когда фотографии автомобиля без камуфляжа опубликовал Минпром КНР. А на днях на официальном сайте Cadillac China появились фотографии интерьера, который наконец можно рассмотреть в деталях, и подробности об оснащении.

© Cadillac

Элементы интерьера напоминают о модели Lyriq — та же изогнутая панель диагональю 33 дюйма, объединяющая цифровую приборку и центральный тачскрин мультимедийной системы, то же рулевое колесо, те же регулировки сидений, вынесенные на дверные карты. С подросшими габаритами увеличилась и вместимость багажника — его объем теперь составляет 653 литра.

«Второй» Cadillac XT5 предложат в Китае с двухлитровым турбомотором, разработанным совместным предприятием GM-SAIC — отдача такого агрегата составляет 230 лошадиных сил вместо прежних 237 сил. Что касается платформы, то в основе модели лежит «тележка» C1−2, представляющая собой модернизированный вариант архитектуры GM C1, на которой построен нынешний XT5.

А вот одноименная модель для рынка США покидает конвейер, 2024 модельный год стал для американского Сadillac XT5 последним. Его снимают с производства, причем приемником будет уже упомянутый Cadillac Lyriq, который позиционируется в сегменте премиальных D-SUV.