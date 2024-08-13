Geely Coolray готовится к рестайлингу

Компания Geely готовит Coolray с новой внешностью, однако пока непонятно, будет ли это спецверсия, или же китайцы станут позиционировать грядущую модернизацию в качестве рестайлинга.

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На патентных фотографиях крупным планом показана передняя часть Coolray без X-образной архитектуры, образованной верхней решёткой и воздухозаборниками в бампере. Вместо этого две трети передка кроссовера занимает широкая и высокая решётка с фигурными горизонтальными ламелями под наклоном.

Двухствольный выхлоп на Coolray не новинка - такой появлялся на версии Binyue Cool, но у автомобиля на опубликованных фотографиях он имеет другой дизайн, к тому же пластика сделана менее агрессивной, чем у Binyue Cool. Кроссовер обзавёлся новыми задними крыльями, крышкой багажника, фонарями чуть изменённой формы и рисунком. Вертикальные светоотражатели заменили на горизонтальные, что логично - в стиле новой концепции, а надпись "Geely" расположили под соединяющей фонари поперечиной.

Исходя из масштаба, можно всё-таки сделать вывод, что Geely Binyue готовится к рестайлингу. С другой стороны, Coolray обновился совсем недавно: в мае 2023 года. Но вполне может оказаться, что на фото - рестайлинговый Binyue Cool, стоящий особняком от обычного Binyue/Coolray и дебютировавший летом 2022-го. Главная деталь, говорящая в пользу того, что на фото Министерства промышленности КНР заснят новый Binyue Cool - фары, имеющие характерный рисунок ДХО в виде пунктира.

Российский Geely Coolray - китайский Binyue Cool. Он стоит от 2 640 000 рублей и предлагается со 147-сильным турбомотором 1.5 литра и 7-ступенчатым "роботом". Также в РФ можно купить BelGee X50, являющийся копией первой итерации Coolray с увеличенным количеством локализованных компонентов, его стоимость стартует от 2 306 000 рублей.