Китайская Baojun скоро предложит бюджетный аналог Audi A6

Baojun, изначально созданная как бюджетный подразделение в рамках совместного предприятия SAIC GM Wuling, сейчас переориентируется на выпуск современных электрифицированных автомобилей. По последним данным, представлено самое большое транспортное средство бренда — Baojun Yunguang, пишет SPEEDME.RU.

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Новый Baojun Yunguang будет доступен в двух вариациях: как полностью электрический автомобиль (EV) и как подключаемый гибрид (PHEV). Это крупный седан с элегантными, обтекаемыми формами. Отличительной чертой электрической версии является закрытая передняя панель с гладкими линиями, которые напоминают дизайн Tesla. В гибридной версии присутствует тонкая световая полоса на передней части и узкая решетка радиатора под ней.

В обеих модификациях присутствуют воздухозаборники на нижней части бампера, причем в PHEV они более крупные и заметные. Модель Yunguang предлагает ограниченный выбор опций колес, с 18 и 19 дюймами в диаметре, и имеет скрытые дверные ручки и хромированные оконные молдинги по бокам. Небольшое окно между стойками C и D способствует улучшенной видимости. Зарядный порт размещен слева, а топливный бак гибридной версии — справа.

Обе модификации Yunguang имеют одинаковые размеры: длина 5005 мм, ширина 1900 мм, колесная база 2900 мм, при этом гибридная версия на 15 мм выше электрической. Автомобиль построен на новой платформе Tianyu D, впервые представленной на модели Baojun Yep Plus. Гибрид весит 1840 кг, а электрическая версия чуть тяжелее — 1870 кг.

Гибрид оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 142 л.с., разработанным Liuzhou Saike Technology Development Co., Ltd, и может развивать максимальную скорость 190 км/ч. Для электрической версии используется двигатель мощностью 253 л.с., позволяющий достигать максимальной скорости 170 км/ч. Обе модели оснащены литий-железо-фосфатными батареями: для PHEV батареи поставляет Gotion, а для EV — Zenergy, хотя точная емкость аккумуляторов пока не уточнена.