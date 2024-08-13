Geely показала свою новую уникальную разработку

Geely представила первый в мире метанол-водородный электробус. Geely Star Bus представила свою новейшую разработку — электробус Starbus U11M, который работает на метаноле и водороде.

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Сообщается, что это «самостоятельно» созданная «спирто-водородная электрическая технологию на основе метанолового топлива» с бортовой системой пополнения энергии на основе метанола.

Автобус Geely Starbus U11M оснащён метаноловым двигателем объёмом 6 литров, разработанным компанией Geely. Запас хода автомобиля составляет более 600 километров, что в два раза превышает запас хода чисто электрического автобуса с силовой системой в 300 кВт. Отмечается, что это гораздо более экономичный вариант по сравнению с дизельными аналогами. Пополнение энергии занимает всего 10 минут.

Производители заявили о полном соответствии электробуса новым стандартам энергетических технологий, что позволяет ему работать в городских районах и живописных уголках страны без вреда для людей и природы.

Примечательно, что во время презентации было принято более двухсот заказов на Starbus U11M.