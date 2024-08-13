В Пятигорске заметили прототип хетчбэка Lada Iskra

В Пятигорске очевидцы сняли на видео прототип нового хетчбэка Lada Iskra. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

© Газета.ру

«Проект BJO прототип автомобиля Lada Iskra хэтчбек на горных дорогах Пятигорска, детали отделки интерьера ещё выполнены по обходным технологиям, знающие люди говорят, что пока нет готовых экземпляров с окончательным, стоковым вариантом салона, всё упирается в поставщиков», — отметили в паблике.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Утверждалось, что Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.