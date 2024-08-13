Эксперт раскритиковал новые штрафы для шумного транспорта

Эксперт Иванов назвал рост автоштрафов в 50 раз слишком радикальной мерой. В Мосгордуме предложили резко увеличить размер штрафов для владельцев шумного транспорта. По мнению депутата Романа Крастелева, санкции нужно усилить сразу в 50 раз — с нынешних 500 до 25 000 рублей. Однако, по мнению руководителя объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова, эта мера слишком радикальна для рядовых граждан.

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По его мнению, сегодня дорожные камеры регулярно ошибаются даже с теми нарушениями, которые администрировались годами. Абсолютно новый функционал также будет приводить к ошибкам, однако в этом случае проблемы у законопослушных водителей будут куда серьёзнее.

«В случае измерения шума при помощи нейросети, например, в рамках движения транспортного средства в потоке, интеллектуальная система может ошибиться. Если компьютер перепутает источник шума и вместо какого-нибудь хулигана и злодея оштрафует меня, то у меня будет автоматически 25 тысяч рублей задолженности. Процедура обжалования длительная и очень сложная, она требует много времени и нервов. А с неуплаченными штрафами свыше 30 тысяч рублей уже могут возникнуть проблемы при выезде за рубеж», — напомнил Иванов.

Эксперт призвал подходить к радикальным мерам борьбы с нарушителями более взвешенно, а увеличение размера штрафа сразу в 50 раз — «это мера очень радикальная», при этом бить она будет исключительно по простым россиянам, а не по состоятельным владельцам шумных спортивных машин.