Стали известны новые подробности о внедорожнике проекта «Стрела»

Арзамасский машиностроительный завод на открывшемся 12 августа форуме «Армия-2024» представил предсерийный образец небронированного внедорожника проекта «Стрела».

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Это тот уникальный случай, когда внедорожник подобного размера построен не на агрегатах УАЗа, а на шасси Соболя NN 4x4, хотя и со своей рамой.

Новый дизельный двигатель ГАЗ объемом 2,5 литра, шестиступенчатая коробка передач, независимая передняя подвеска, пневматические элементы и пружины сзади – всё это выглядит весьма продуманно.

Кузов также полностью оригинальный, штампованный, а не каркас со стеклопластиковыми деталями. Внутри – два ряда сидений и огромный багажник.

Основными клиентами должны стать Министерство обороны и другие ведомства, но в дальнейшем планируется выход на рынок гражданских автомобилей. Создатели планируют удерживать цену ниже основного конкурента, Tank 300, и продавать автомобиль в диапазоне 3,5-5,0 млн рублей.

Также планируется установка локализованной автоматической коробки передач.