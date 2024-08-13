Exeed RX обзавелся новой версией в России

Российский Exeed RX обзавелся новой версией с классическим автоматом. На рынок выходит RX в комплектации Flagship, оснащенный восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Aisin, которая работает в связке с 2,0-литровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Вместе с тем премиальный китайский кроссовер обзавелся и опцией Сonnect, которая дает доступ к удаленному управлению рядом функций автомобиля со смартфона. Сonnect появился у RX и в комплектации Premium.

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Изменения затронули интерьер RX. Теперь кроссовер доступен с салоном в белом/кофейном оттенках и с потолком из светлой замши. Список оснащения расширился за счет появления функции массажа у водительского кресла, электрорегулировки рулевой колонки по вылету и высоте, а также подсветки области ног. Предложены новые варианты расцветки кузова — «галактический» серый и белый «Аструм», которые сочетаются с черной крышей и черными корпусами наружных зеркал. Добавили и колесные диски в новом дизайне.

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В пресс-службе Exeed рассказали, что RX в комплектации Flagship получил систему автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая умеет запоминать путь автомобиля и может самостоятельно вернуть его в исходное положение. Проекционный дисплей тоже претерпел изменения: проекция воспроизводится чуть дальше, благодаря чему воспринимать информацию во время движения стало комфортнее.

По состоянию на середину августа цены на Exeed RX лежат в диапазоне от 4 600 000 до 5 300 000 рублей без учета скидок. Помимо восьмидиапазонного автомата Aisin модель модель можно купить с семиступенчатым «роботом», мотор же в обоих случаях двухлитровый на 249 сил.

Кроссовер с классической автоматической коробкой передач разгоняется с места до «сотни» за 8,6 секунды и потребляет в смешанном цикле 8,5 литра топлива на 100 километров. Приводится и коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,326, который в Exeed называют одним из лучших в классе.

У обновленного RX с автоматом есть система выбора режимов движения с семью пресетами, включая четыре внедорожных: «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье». Заявляется и подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Благодаря независимому управлению усилием демпфирования на всех четырех колесах автомобиль устойчивее при маневрировании: нивелируются крены в поворотах, минимизируется продольная раскачка при ускорении и торможении, а также уменьшаются вибрации кузова при проезде стыков и неровностей.