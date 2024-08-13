Представитель УАЗа ответил на критику «Буханки»

На УАЗе заявили, что некорректно сравнивать «Буханку» с современными машинами. На прошлой неделе вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр раскритиковал отечественную «Буханку». По его словам, автомобиль не соответствует современным реалиям, стоит слишком дорого и не должен выезжать на дороги общего пользования. Неназванный представитель Ульяновского завода в беседе с RG.ru ответил на это: «Какую альтернативу предлагает эксперт Хайцеэр?».

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УАЗовская «Буханка» относится к категории полноприводных грузовых транспортных средств. Когда автомобиль сертифицируют, он получает Заключение об оценке типа транспортного средства, подтверждающее соответствие всем требованиям. Представитель завода отметил, что модель разработана более 60 лет назад и сравнивать её с современными автомобилями некорректно. До сих пор на российском рынке трудно подобрать альтернативу «Буханке», особенно в отдалённых регионах.

Накануне другой автоэксперт, Егор Васильев, отметил, что автомобилю ещё рано уходить на пенсию, несмотря на то, что его разработали в середине прошлого века. Согласно статистике безопасности, аварий с «Буханкой» почти нет.

В январе этого года УАЗ продал 608 экземпляров модели, в феврале — 937, затем количество постепенно увеличивалось, а июле было продано 1382 единицы. Это подтверждает, что покупатель на «Буханку» существует. Статистика продаж даже выше, чем у «Патриота».

Рекомендуемая стоимость автомобиля в зависимости от версии составляет от 1,43 до 1,725 млн рублей.

В июле УАЗ провёл очередную модернизацию производства. Как стало известно редакции Quto, обновление коснулось сварочного производства.