В Белоруссии существенно подешевела Lada Granta

Белорусские дилеры Lada объявили скидки на новые «Гранты». Размер дисконта составляет 4600 белорусских рублей (130 000 российских). Теперь самый доступный вариант — это 90-сильный лифтбэк белого цвета — стоит 32 500 (923 000). За машинами выстроились очереди: большинство автомобилей из наличия забронированы потенциальными покупателями.

В Белоруссии базовая комплектация «Гранты» носит громкое название Special Edition, но по факту этот вариант представляет собой хорошо знакомое россиянам исполнение «Classic 24 Кондиционер» — в России такая пятидверка стоит 1 022 000 рублей.

Кстати, белорусские дилеры сейчас предлагают новые Lada по более низким ценам, чем российские. С чем это связано, неизвестно: возможно, АвтоВАЗ хочет таким образом захватить максимально возможную долю рынка соседней страны.

Между тем, у наших западных соседей также снизись цены на семейство Lada Largus. Как выяснила редакция Quto, специальная акция действует во всех автоцентрах, торгующих продукцией российского бренда.