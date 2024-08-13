Lada Aura получит кресла, как в автомобилях Aurus

Удлиненный седан Lada Aura получит премиальные опции от машин бренда Aurus. Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники в «АвтоВАЗе».

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Отмечается, что Lada Aura может получить кресла с опциями вентиляции и массажа, которые сейчас используются в седанах Aurus. Пока речь идет только о тех машинах, которые поступят первыми в продажу. При этом для добавления опций вентиляции и массажа придется полностью заменять сиденья, заявил источник. Также известно, что у Lada Aura в дорогой комплектации будут кресла с кожаной обивкой от компании «Русская кожа». Фирма также поставляет свою продукцию для лимузинов Aurus.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.