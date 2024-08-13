За полис ОСАГО с расширением на Белоруссию придется заплатить

За полис ОСАГО с расширением на Белоруссию россиянам придётся заплатить. Накануне россиянам сообщили, что с 1 октября 2024 года действие полиса ОСАГО будет расширено на Белоруссию.

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Президент Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что договор расширения ОСАГО на Белоруссию будет заключаться только по желанию страхователя. Таким образом, доплата коснется не всех заключивших договор ОСАГО, а только тех, кому эта опция действительно нужна. В остальных случаях стоимости ОСАГО останется прежней, сообщают «Известия».

Тарифы на это дополнение будут установлены после принятия законопроекта, который сегодня был внесён правительством в Госдуму. Законопроект предусматривает поправки в закон «Об ОСАГО» с расширением действия полисов на Белоруссию в рамках Союзного государства.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила о расширении зоны действия автогражданского страхования на территорию Белоруссии. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера должна способствовать облегчению поездок в Белоруссию, особенно автотуристам и предпринимателям. Уточнялось, что бумажный полис иметь при себе необязательно, достаточно электронного документа.