За полис ОСАГО с расширением на Белоруссию придется заплатить

Полис ОСАГО с расширением на Белоруссию будет платным
За полис ОСАГО с расширением на Белоруссию россиянам придётся заплатить. Накануне россиянам сообщили, что с 1 октября 2024 года действие полиса ОСАГО будет расширено на Белоруссию.
Президент Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что договор расширения ОСАГО на Белоруссию будет заключаться только по желанию страхователя. Таким образом, доплата коснется не всех заключивших договор ОСАГО, а только тех, кому эта опция действительно нужна. В остальных случаях стоимости ОСАГО останется прежней, сообщают «Известия».
Тарифы на это дополнение будут установлены после принятия законопроекта, который сегодня был внесён правительством в Госдуму. Законопроект предусматривает поправки в закон «Об ОСАГО» с расширением действия полисов на Белоруссию в рамках Союзного государства.
Ранее пресс-служба правительства России сообщила о расширении зоны действия автогражданского страхования на территорию Белоруссии. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера должна способствовать облегчению поездок в Белоруссию, особенно автотуристам и предпринимателям. Уточнялось, что бумажный полис иметь при себе необязательно, достаточно электронного документа.