УАЗ освоил лазерную резку металла для автомобильных кузовов

Детали кузова автомобилей УАЗ будут раскраивать лазером. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, оптимизация раскроя металла на листе позволит увеличить объём выпуска готовой продукции, а также повысить эффективность использования материала. Производство деталей штамповки на новом оборудовании будет вестись для всего модельного ряда УАЗ.

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С того момента, как предприятие возглавил «производственник» Алексей Спирин, на предприятии постоянно ведутся самые разнообразные работы: активно ремонтируются крыши, санузлы, внутризаводские дороги и окна.

Кроме того, на предприятии модернизируют штамповую оснастку, используемую для изготовления кузовных деталей. После этого кузова внедорожников, как выяснила редакция Quto, должны стать аккуратнее.

Между тем, эксперт раскритиковал автомобили УАЗ: по мнению специалистов, цена легендарной «Буханки» слишком завышена, не соответствуя ни качеству, ни надёжности. И автозавод ответил на жёсткую критику.