Электрическую реплику Audi Quattro впервые покажут вживую

Очень дорогой электрокар в стиле Audi Quattro доведут до серии.

© Motor.ru

Двухдверку Elegend EL1 покажут в рамках автомобильной недели в Монтерее, хотя сам проект анонсировали ещё в 2021 году. Машина получит двухмоторный полный привод, 800-вольтовую батарею емкостью 80 киловатт-часов и сможет проезжать без подзарядки до 400 километров. При этом разгон до первой «сотни» у неё займет 2,8 секунды, до второй — 7,5.

Анонсированный три года назад электрокар Elegend EL1 по мотивам раллийного Audi Quattro покажут вживую на Monterey Car Week. Машина базируется на углепластиковом монококе. Компоненты её силовой установки заимствованы у серийных Porsche и Audi, и отдача тут нешуточная: 816 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у двухмоторного EL1 (на этапе рендеров говорилось о трех моторах) занимает 2,8 секунды, максимальная скорость — 300 километров в час.

© Elegend

© Elegend

© Elegend

© Elegend

© Elegend

© Elegend

Основал фирму Elegend Маркус Хольцингер, чей отец разрабатывал стилистику оригинальной Audi Quattro. Сам Маркус какое-то время отвечал за дизайн экстерьеров в Volkswagen. Потом ушел работать в основанную отцом макетную мастерскую HOTE Studio für Produktdesign. А после решил заняться выпуском собственных автомобилей. Речь, конечно, не о массовых моделях. Тираж EL1 будет ограничен 30 экземплярами, и каждый обойдется владельцу в 890 тысяч евро, или 90,2 миллиона рублей.

© Elegend

© Elegend

© Elegend

В планах Elegend — не останавливаться и выпустить ещё два электрокара в духе Quattro, причем таким же тиражом. Что это будут за автомобили, неизвестно. Как вариант, Хольцингер может попытаться создать современные варианты Audi Sport Quattro S1 раллийной Group B и полумифического прототипа Sport Quattro RS 002.