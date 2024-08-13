Правозащитник Хайцеэр пожаловался на угрозы от любителей "Буханок"

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр пожаловался на угрозы от любителей УАЗ «Буханка» после интервью «Газете.Ru», в котором он призвал запретить эти автомобили для дорог общего пользования. Об этом правозащитник рассказал Telegram-каналу Mash.

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«Все началось после недавнего интервью — в нем Ян заявил, что УАЗ СГР за 2 млн рублей — сущий кошмар, который опасен для городских. Потому что без подушки безопасности и курсовой стабилизации. После этого ему начали звонить и писать — неизвестные материли его и грозились надавать тумаков», — говорится в публикации.

Хайцеэр считает, что угрозы поступают от любителей «Буханок». Правозащитник добавил, что эту машину лучше всего применять в зоне СВО, но на дорогах общего пользования ее использовать недопустимо.

По его мнению, стоимость УАЗ «Буханка» является завышенной относительно его потребительских качеств и низкой надежности. Он добавил, что автомобилисты вынуждены покупать такие машины из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников.

Правозащитник пояснил, что «Буханка» не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. А прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге.