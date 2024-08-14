В Росгвардии рассказали о платной услуге защиты от угонов

Росгвардия рассказала, как защищает машины россиян от угонов. Любой автомобилист без каких-либо ограничений может поставить свою машину на охрану Росгвардии. При этом в ведомстве отметили, что на транспорте, который охраняют его сотрудники, в 2024 году не зафиксировано ни одной кражи.

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«На охраняемых нами объектах краж не было допущено. Технические средства в автомобиле могут стоять на разбитие стекла, перемещение машины или вибрацию. Гражданин сам выбирает, сколько уровней защиты поставить. Также существует кнопка тревожной сигнализации. С 2017 года все автомобили оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет установить сигнализацию на вызов наряда группы задержания», — сообщил начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» Александр Романенко.

Помимо этого, он отметил, что в этом году Росгвардия ведёт активную работу по охране автомобилей скорой помощи. Только в 2024-ом за ведомством закреплено более тысячи машин, а связана популярность услуги с тем, что медики нередко оказываются в конфликтных ситуациях, когда пострадавшие «совершают хулиганские действия вплоть до угрозы жизни».

«У медицинских работников есть специальные технические средства, для вызова наших сотрудников. Сегодня краж из машин нет, но два-три года назад такие попытки предпринимались. Мы предусматриваем это, поэтому реагирует, как минимум, две группы задержания в зависимости от ситуации», — заключил полицейский.

Ранее стало известно, что красть машины в России стали в два раза реже. Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали данные и сообщили, что количество обращений о кражах автомобилей в первом полугодии 2024 года сократилось практически вдвое относительно аналогичного периода прошлого года — на 48%.