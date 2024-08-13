Верховный Суд: город оплатит расходы на юриста при ошибочном автоштрафе

ВС РФ: расходы на юриста при ошибочных автоштрафах ложатся на бюджет. Водители, которых незаконно привлекли к ответственности за нарушения ПДД, имеют право на возмещение расходов на адвокатов и приведение экспертиз. Выплачиваются они из бюджета. Об этом говорится в решении Верховного суда России, которое приводят «Известия».

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Из материалов дела следует, что водитель из столицы весной 2022 года получил штраф по части 5 статьи 12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Штраф по ней в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3 000 рублей.

Однако автомобилист не согласился с постановлением МАДИ и решил оспорить его. Для этого был привлечён юрист и проведена экспертиза состояния дороги в месте, где якобы было совершено нарушение. Общая сумма расходов составила 60 000 рублей.

В итоге штраф и постановление были отменены, однако в ведомстве отказались возмещать москвичу расходы на адвоката и экспертизу. В суде первой инстанции не нашли для этого оснований, так как «действия должностного лица незаконными не признаны, вина должностного лица не установлена». С этим согласилась и апелляция, в которой подчеркнули, что «прекращение производства по делу об административном правонарушении само по себе не свидетельствует о незаконности действий государственного органа или должностного лица». В итоге дело дошло до Верховного суда.

В высшей судебной инстанции встали на сторону пострадавшего от действий МАДИ водителя, а решения нижестоящих судов были приняты «с существенным нарушением норм права».

«Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 15 июля 2020 г. № 36-П указал, что возмещение проигравшей стороной правового спора расходов другой стороны не обусловлено установлением её виновности в незаконном поведении — критерием наличия оснований для возмещения является итоговое решение, определяющее, в чью пользу данный спор разрешен», — говорится в решении ВС РФ.

В итоге суд отменил решение нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Эксперты уже назвали это решение справедливым и аргументированным, ведь для того чтобы доказать свою невиновность, водителю пришлось понести расходы. Которые ему должны компенсировать их бюджета.