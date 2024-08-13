Эксперт рассказал, кому не понравится идея СМС-оповещения об эвакуации авто

Эксперт Сажин сказал, кому не понравится идея СМС-оповещения об эвакуации авто.

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Автоэксперт Владимир Сажин положительно высказался о законопроекте, в рамках которого предполагается информировать автовладельцев посредством СМС-сообщений об эвакуации транспортного средства. Он поддерживает инициативу, назвав ее разумной, но при этом подчеркивает, что компании, осуществляющие эвакуацию авто, могут негативно воспринять ее.

«Здесь может взбунтоваться бизнес, который эвакуирует транспортные средства, потому что с них они тоже берут деньги – за перемещение машин на стоянку», – объяснил эксперт.

По словам Сажина, при получении СМС об эвакуации машины автовладелец уплатит только штраф за неправильную парковку, а саму эвакуацию транспортного средства он не будет оплачивать, к тому же сэкономит время на поиске машины.

«Ситуации в жизни бывают разные и если человек в 10 минут уложился, устранил нарушение, то пускай он получает штраф и не будет никаких спорных вопросов», — указал специалист.

При этом Сажин отметил, что инициатива будет эффективной только в случае, если в базе ГАИ будут контактные данные, включая номер телефона, водителя.

«На моей практике такое было, когда я оставил номер телефона на лобовом стекле и сотрудники ГАИ позвонили мне и сказали, что планируют эвакуировать мой автомобиль за неправильную парковку. За что им большое спасибо», – заключил эксперт.

Напомним, вице-спикер Владислав Даванков выступил с инициативой обязать уполномоченных должностных лиц и специализированные организации уведомлять водителей об эвакуации транспортного средства посредством СМС-сообщений за 10 минут до начала его перемещения.