Эксперт перечислил средства, которыми нельзя мыть двигатель автомобиля

По словам директора по сервису "Авилон Mercedes-Benz" Алексея Балашова, использование для очистки двигателя гелей для мойки посуды и стекол, абразивных, кислотных и щелочных очистителей приведет к коррозии или выходу из строя отдельных частей силового агрегата.

© Российская Газета

Как отмечает эксперт, которого цитирует "Газета.ru", отмывать мотор от грязи следует не чаще чем раз в год, в противном случае может повыситься износ элементов мотора. Также не стоит мыть движок в зимнее время - вода замерзнет, расширится и разорвет железо, добавляет специалист.

Ранее автоэксперт Ярослав Кукарин объяснил, почему нельзя мыть машину из ведра. Песок остается в губке, которая потом царапает лакокрасочное покрытие машины.

В то же время автомеханик Никита Родионов рассказал, зачем нужно мыть шины и диски перед шиномонтажом. По его словам, даже 10 грамм грязи на переобутом колесе, неразличимые глазу, рискуют повредить подвеску. Они могут стать причиной биения руля на скорости, а из-за вибрации может вывести из строя какой-либо узел подвески.