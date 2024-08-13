Обновленный Dongfeng DF6 получил «фэйслифт» и более мощную технику

На домашнем рынке дилеры начнут принимать заказы на обновлённый грузовик в конце текущей недели.

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В КНР у Nissan и Dongfeng есть совместное предприятие: на сегодняшний день СП выпускает нескольких моделей, в том числе рамный пикап, который представлен и на российском рынке. Здесь он продаётся под именем Dongfeng DF6, в Поднебесной – Rich 6 (модель является близнецом нынешнего Nissan Navara). Теперь версия для китайского рынка пережила обновление. Судя по всему, ей дадут прибавку Pro к названию и будут продавать одновременно с нынешней версией.

В ходе обновления пикап получил пересмотренную переднюю часть: так, модели оставили прежнюю форму фар, но изменили световой рисунок; радиаторная решётка всё так же выполнена в виде шестиугольника, но она стала крупнее, получила рисунок в виде необычной сетки с крупными ячейками и широкой хромированной окантовкой с прорезями по бокам. В центре «гриля» располагается крупный логотип китайского бренда.

Боковины не изменились, на месте остались чёрные рейлинги на крыше, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Корма Rich 6 Pro тоже почти не изменилась, разве что нижняя часть заднего бампера, исполняющая роль подножки, теперь окрашена в цвет кузова (у дореформенной версии этот элемент полностью выполнен из некрашеного пластика). Фонарям оставили прежнюю форму и тот же световой рисунок.

Предполагается, что Dongfeng DF6 / Rich 6 в ходе обновления стал крупнее, но его габариты пока не раскрываются. У актуального грузовика габаритная длина равна 5310 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1810 мм, колёсная база – 3150 мм; а габариты грузового отсека составляют 1520 х 1520 х 475 мм. Дорожный просвет у текущей версии – 220 мм, а допустимая полная масса – 2499 кг. Салон посвежевшей версии в компании пока не показали.

Как сообщает китайское издание Autohome, Rich 6 Pro получил более мощную технику, но подробностей о ней пока нет. Отметим, у актуальной версии роль базового исполняет бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра, максимальная отдача которого составляет 158 л.с. Ему в пару предлагается только пятискоростная механика. У грузовика, представленного в РФ, такого варианта «начинки» нет.

Для исполнений Rich 6 побогаче сейчас предлагается 163-сильный турбодизель объёмом 2,3 литра, он может идти в комплекте либо с 6МКП, либо с восьмиступенчатым автоматом. Такой двигатель есть и у представленного в РФ актуального Dongfeng DF6.

Известно, что на домашнем рынке дилеры начнут принимать заказы на обновлённый грузовик в конце текущей недели, 18 августа. Цены Rich 6 Pro станут известны позже. Стоимость актуального пикапа Rich 6 в Китае варьируется в диапазоне от 91 800 (эквивалентно примерно 1,2 млн рублей по текущему курсу) до 156 800 юаней (около 2 млн рублей).