Раскрыты точные характеристики нового российского военного внедорожника

"РГ" публиковала фотографии и некоторые технические характеристики нового капотного небронированного внедорожника, представленного на форуме "Армия-2024". Стали известны дополнительные подробности о новинке.

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Так, внедорожник именуется как автомобиль многоцелевого назначения АМЗ.

Машина построена на раме лестничного типа. Подвеска передних колёс - независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, задних - зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Рулевое управление с гидроусилителем и регулируемой колонкой. Внедорожник получил дисковые тормоза "по кругу", ABS и стояночный тормоз с электрическим приводом.

Длина автомобиля с запаской на раме - 5119 мм, есть возможность установить её на пятую дверь, в таком случае длина составляет 5323 мм. Ширина АМЗ - 2055 мм, высота (по рейлингам и люкам) - 2067 мм. Размер колёсной базы - 2968 мм.

В салоне могут разместиться пять или семь человек. Ранее "РГ" отмечала, что интерьер автомобиля приближен к гражданскому: установлены современная приборная панель с экраном между аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, электронные активаторы режимов трансмиссии. В отделке применены искусственная кожа и ткань, в дверях присутствуют мягкие вставки с прострочкой.

В движение АМЗ приводится рядным четырёхцилиндровым турбодизелем объёмом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Коробка передач - механическая, 6-ступенчатая, с тросовым приводом переключения. Максимальная скорость - 140 км/ч, расход топлива на 100 км - 10,9 литров.

Автомобиль оснащён системой полного привода с электроуправляемым подключением переднего моста и двухступенчатой раздаточной коробкой. Заявленный дорожный просвет (под мостом заднего моста и штатными шинами 275/65 R18) составляет 250 мм, максимальная глубина преодолеваемого брода - 600 мм.

Максимальная грузоподъёмность (включая водителя и пассажиров) составляет 1000 кг, масса буксируемого прицепа - до 1200 кг.

АМЗ позиционируется как мультифункциональное транспортное средство для перевозки личного состава, доставки различных грузов и буксировки прицепов по всем видам дорог и местности, а также для обеспечения повседневной деятельности военных должностных лиц различных звеньев.

Ориентировочная дата начала производства - 2028 год.

Тем временем, эксперты спорят - стоит ли другой легендарный внедорожник УАЗ "Буханка" своих денег, можно ли на ней ездить по современным дорогам и почему при всей своей архаичности этой модели пока рано на пенсию.