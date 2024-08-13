Кикшеринг начал пользоваться огромной популярностью

Жители Подмосковья более 12 миллионов раз воспользовались услугами кикшеринга. Пресс-служба Министерства транспорта Московской области сообщила, что с конца марта жители и гости Подмосковья совершили более 12 миллионов поездок на самокатах, взятых в аренду.

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Средняя продолжительность аренды составляет 16 минут, а максимальное расстояние поездки — 50 километров, сообщили в ведомстве.

На данный момент в Московской области доступно для аренды почти 28 тысяч электросамокатов. В регионе оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок. Как правило, это места с повышенной транспортной и пешеходной доступностью, а также возле железнодорожных станций, метро и МЦД.

Ранее Департамент транспорта Москвы обратился к сервисам кикшеринга с предложением повысить штрафы до ста тысяч рублей за езду вдвоем и передачу руля детям. Мосгордума также готовит новые штрафы для самокатов. Столичные депутаты подготовили поправки к законопроекту об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), который ранее был одобрен Госдумой в первом чтении. Документ подразумевает установление административной ответственности за ряд нарушений ПДД.