На протяжении всей трассы М-12 появилась мобильная связь

Мобильная связь заработала на трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Сотовые операторы разместили базовые станции стандарта 4G (LTE) на 175 мачтах. При этом скорость мобильного интернета на маршруте составляет от 30 до 35 Мбит/с, что позоляет использовать навигацию, смотреть видео, слушать музыку онлайн и многое другое.

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Отмечается, что «Автодор» готовит площадки для размещения оборудования операторов – от строительства инфраструктуры до подключения электричества. Это позволяет максимально быстро организовывать покрытие сотовой связью.

Как отмечает пресс-служба госкомпании, сейчас развертыванием мобильных сетей операторы занимаются на строящемся участке от города Дюртюли до поселка Ачит, который станет продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга.

Добавим, что автомобилисты жаловались на отсутствие мобильной связи на многих участках новой магистрали. Но «большой четвёрке» при поддержке «Автодора» удалось оперативно решить проблему: с открытия «Востока» прошло меньше года.

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