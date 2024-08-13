Каким получился индийский рамный внедорожник Mahindra Thar Roxx

Рассматриваем в деталях рамный внедорожник Mahindra родом из Индии. Новинку, получившую название Thar Roxx, показали местным журналистам, которые и распространили первые тизерные фотографии. Как сообщает RushLane, Thar Roxx — это компактный пятидверный внедорожник длиной 4,3 метра, построенный на облегченной версии платформы 3G (она знакома по модели Scorpio N), а его кузов и крыша изготовлены из высокопрочной стали.

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Новый Mahindra Thar Roxx предложат в Индии с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки, на 160 и 175 лошадиных сил. Будет в гамме и 2,2-литровый дизель мощностью 150 либо 172 силы. Коробки передач две на выбор — шестиступенчатая механическая и автомат с тем же количеством передач. Привод — задний либо полный.

© RushLane, Mahindra

У внедорожника независимая подвеска на двойных рычагах спереди и многорычажная сзади. Также стало известно, что Thar Roxx получит систему выбора режима движения с несколькими внедорожными пресетами, среди которых будут снег, грязь и песок. Обещана ему и функция Crawl Smart Assist, которая работает на скорости от 2,5 до 30 километров в час, а также Intelli Turn Assist, которая помогает в поворотах на скорости до 15 километров в час.

Приводятся и углы въезда и съезда — 41,3 и 36,1 градуса соответственно. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной до 650 миллиметров.

Продажи Mahindra Thar Roxx стартуют в Индии 15 августа, цены уже объявлены: 1,6-2 миллиона рупий, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,74-2,18 миллиона рублей.