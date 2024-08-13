Changan анонсировал для России новую модель

Компания Changan разместила в своих соцсетях фото фары автомобиля и надпись "Новый Changan в России. Скоро".

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Что это будет за модель, не уточняется. Возможно, что речь идет о CS75 Plus.

Габариты кроссовера составляют 4710 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1710 мм в высоту, а колёсная база равна 2710 мм.

Под капотом может быть установлен 1,5-литровый мотор, который выдает 188 л.с. и 300 Нм. Или 2-литровый силовой агрегат на 233 л.с. и 390 Нм. С любым из двигателей работает только 8-ступенчатый "автомат", который передает мощность на переднюю ось.

Напомним, что в прошлом месяце Changan реализовал в России 11 400 машин.