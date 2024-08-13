Автоэкспедиция «100 000 километров возможностей»: треть пути позади

Уникальная экспедиция «100 000 километров возможностей» преодолела треть пути. Уникальная экспедиция «100 000 километров возможностей» преодолела треть пути. С апреля её участники преодолели 30 тысяч километров, посетили более 35 регионов России и наносили на карту бесчисленное множество достопримечательностей — от Тульского велотрека до Сулакского каньона в Республике Дагестан.

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Самая продолжительная автоэкспедиция за всю историю мировой автожурналистики преодолела треть пути. В апреле 2024 года стартовал уникальный автопробег «100 000 километров возможностей», перед участниками которого стояли четыре задачи: рассказать о людях, внесших вклад в развитие своей малой родины; установить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту; провести полноценный аудит достопримечательностей, маршрутов и туристической инфраструктуры России; а также воссоздать и дополнить знаменитую коллекцию цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского.

© LAV Racing

За 14 недель экипажи на двух отечественных автомобилях преодолели 30 тысяч километров по российским дорогам. Маршрут экспедиции был проложен таким образом, что порой автопутешественники по нескольку раз заезжали в один и тот же регион с целью максимального использования дорожной сети страны. Своего рода рекордсменом по визитам пока является Тверская область, в которую экипажи заезжали пять раз. Всего участники посетили более 35 регионов: Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Рязанскую, Тамбовскую и Белгородскую области, Республику Адыгея, Ингушетию, Дагестан, Чечню и другие.

© LAV Racing

Разумеется, на пути было много достопримечательностей: Тульский велотрек, культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» в Ростове-на-Дону, Костомаровский Спасский монастырь в Воронежской области^ Нововоронежская АЭС, первая в мире атомная электростанция в Обнинске, единственный в России институт коневодства, где трепетно сохраняют выведенные за столетия породы, а также один из самых глубоких каньонов в мире и глубочайший в Европе Сулакский каньон в Республике Дагестан.