В Москве зарегистрировано более четверти всех российских электрокаров

Россиянам назвали регионы с наибольшим числом электромобилей. Стало известно, что более 40% всех электрокаров зарегистрировано в Центральном федеральном округе, что эквивалентно 20 800 машинам.

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Далее по убыванию следуют Сибирь (5 900 машин), Дальний Восток (5 100), Приволжский и Северо-Западный федеральные округа (по 5 тысяч в каждом), Южный федеральный округ (4 800), Урал (3 тысячи). Меньше всего электрокаров в российских республиках Северного Кавказа — не больше одной тысячи.

Среди регионов безусловным лидером по числу электромобилей стала Москва, где зарегистрировано 27,4% от общего количества (13 800 машин). Таким образом, в российской столице находится более четверти всех электрокаров. Показатели остальных субъектов страны гораздо скромнее. В Московской области зарегистрировано 3 800 машин, в Краснодарском крае — 3 300. Более двух тысяч электрокаров состоит на учёте в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Приморском крае. Ещё в пяти регионах показатель превышает одну тысячу единиц — это Калининградская, Новосибирская, Свердловская области, Хабаровский край и республика Татарстан.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» посчитало все зарегистрированные легковые автомобили Москвы. По состоянию на 1 июля 2024 года в столице насчитывалось 4 060 000 легковых автомобилей. Всего полгода назад их было 3 950 000 единиц. Среди брендов лидирует российская LADA, но среди моделей LADA не на первом месте.