Гиперкар Naran с компонентами BMW стал серийным

За гиперкар на базе BMW 8 серии попросят 2 миллиона фунтов стерлингов. За гиперкар на базе BMW 8 серии попросят 2 миллиона фунтов стерлингов. Во столько обойдется дебютная модель компании Naran Automotive. Купе получит 1000-сильный двигатель V8 и полный привод с возможностью отключения передней оси. Динамика пока расчетная: с места до 97 километров в час машина разгонится за 2,5 секунды, до 161 — за 4,5 секунды, а до 322 километров в час — за 16,5 секунды.

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Фирма Naran Automotive, основанная уроженцем Зимбабве Амиром Наранам, показала прототип своей первой модели — 1000-сильного купе, дизайн которого придумал Йовин Вонг, автор Apollo Intensa Emozione и De Tomaso P72. Приземистая двухдверка предложит «конкурентную динамику», широчайшие возможности персонализации и будет иметь какую-никакую коллекционную ценность, так как выпустить планируют всего 39 экземпляров. Отпугнуть потенциальных покупателей может разве что цена — два миллиона фунтов стерлингов, или 234,7 миллиона рублей.

Понятное дело, что автомобиль строился не с нуля. Ещё в 2020 году, когда Naran Automotive только-только обрисовывала свои планы, издание Autocar выяснило, что в конструкции гиперкара будут использованы компоненты BMW. Например, силовой каркас кузова якобы заимствован у купе восьмой серии, а двигатель — это доработанная немецкой Racing Dynamics «битурбовосьмёрка» V8 4.4 семейства S63. Её объем увеличил до пяти литров, ну а мощность тут вообще запредельная: тысяча с лишним лошадиных сил и столько же ньютон-метров крутящего момента.

© Naran Automotive

Для отделки салона безымянного гиперкара хотят использовать самые дорогие и роскошные материалы — в том числе «с эффектом гранита и мрамора», конский волос и золото. Разумеется, будет и менее экзотический алюминий, кожа, а также текстиль с покрытием soft-touch. Самым же интересным окажется опциональный аэродинамический пакет, который позволит получить опыт, сравнимый с ездой на гоночной машине класса GT3. Правда, тоже самое можно испытать за сумму раза в четыре меньше — если купить BMW M4 GT3 Evo.