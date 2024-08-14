Зарубежным автобрендам грозит сокращение производства из-за падения прибыли

Убытки мировых автоконцернов доходят до 85 млрд долларов на фоне спада экономики.

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Практически все мировые автомобильные бренды терпят серьезные финансовые потери. Такой вывод следует из отчетов автоконцернов. Какое будущее ждет производителей в условиях общего спада западной экономики, разбирались специалисты отрасли.

Отмечается, что выручка за первое полугодие крупнейшего альянса Stellantis с активом из 14 различных брендов упала на 14%, в абсолютных цифрах это 85 млрд евро. Чистая прибыль рухнула почти в два раза, опустившись до 5,6 млрд евро. У японской марки Nissan дела еще хуже – прибыль за II квартал упала на 76,9% год к году, и составила 194 млн долларов. Прибыль Audi и Porsche снизилась в I полугодии на 34% и 20,5% соответственно. «Ключевой причиной снижения прибыли глобальных автоконцернов стали большие запасы нереализованных новых автомобилей.

К примеру, в США скопилось свыше 3 млн единиц неликвидной продукции», – объясняет независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Что касается США, то там авторынок уступает Китаю, по итогам 2023 года на американском рынке реализовано 15,6 млн новых автомобилей.

«Предложение новых машин, превышающее спрос, всегда отражается на продажах и прибыли. К тому же продавцам неминуемо приходится снижать цены, чтобы привлечь покупателей», – подчеркивает эксперт.

Согласно данным специалистов консалтингового агентства Creditreform, Германия столкнулась с колоссальными темпами роста неплатежеспособности ведущих игроков рынка, автоконцернов в том числе. Для сравнения: в 2021 году число корпоративных банкротств было на уровне 7500, а сейчас их количество составляет более 11 тыс. зафиксированных случаев.

«В этом виноват весь мир, потому что он последовательно идет к кризису. У нас это не так чувствуется ввиду некоторой обособленности. А на Западе наблюдается активное перепроизводство и снижение потребительского розничного интереса. Я полагаю, что именно в этом кроется причина снижения спроса на автомобили. К тому же возросли расходы, включая потребление естественных монополий», – констатирует вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В экспертном сообществе допускают сокращение производственных мощностей, начиная от комплектующих и заканчивая автомобилями. К тому же производители испытывают проблемы с поставками и качеством запчастей для своих заводов.