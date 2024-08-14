«Синяя карта» может заработать еще в нескольких странах

Россия ведёт переговоры с тремя странами о расширении действия «Синей карты». Пресс-служба Российского союза страховщиков сообщила, что в настоящее время об этом ведутся переговоры с представителями Ирана, Азербайджана и Казахстана, но о сроках пока не говорится, передают «Известия».

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Сертификаты «Синяя карта» российские страховые компании начали выдавать с 1 июля 2024 года. С этого момента прекращено оформление сертификатов на бланках «Зелёная карта». Запрет не распространяется на дубликаты. С 30 июня 2023 года членство России и Белоруссии в международной системе автострахования «Зелёная карта» было приостановлено.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило о росте продаж мотоциклов с пробегом в первом полугодии 2024 года. За этот период было куплено 63 300 мотоциклов с пробегом, что на 95 больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самый востребованный бренд — японская Honda, которую приобрели 14 тысяч раз (22% вторичного рынка мотоциклов в стране). Следом идут Yamaha (10 100 единиц) и Suzuki (6 200).