Новый кроссовер Changan CS75 Plus выйдет на российский рынок в октябре

Продажи нового Changan CS75 Plus стартуют в России в конце сентября или в октябре. К нам привезут кроссовер третьего поколения (хотя возможно и появление обновленной машины второй генерации). Об этом "Российской газете" рассказал в дилерском сообществе источник, знакомый с планами бренда. Сначала собираются продавать переднеприводную машину. Будет ли полноприводная версия - пока не сообщается.

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В то же время уже известно, что машина получит не шестиступенчатый "автомат", а восьмиступенчатый Aisin. Из адаптации к российским условиям заявлена русификация мультимедиа и подогрев передних кресел.

Под капотом кроссовера будут установлены как 1,5-литровый мотор, который выдает 188 лошадиных сил, так и 2-литровый двигатель, который развивает мощность в 233 лошадиные силы.

Более подробные сведения о стоимости и характеристиках новинки появятся ближе к моменту ее выхода на наш рынок.

Напомним, что четвертое поколение CS75 Plus показали журналистам в июле. Но этот автомобиль пока в РФ не появится. Машина получила внешность в стиле линейки Uni и салон с тремя мониторами под одним стеклом. В движение его приводит 1,5-литровый ДВС мощностью до 192 л.с. С двигателем сочетается 8-ступенчатая АКП.

В России сейчас продают кроссовер CS75 Plus второго поколения. Стоимость модели начинается от 2 849 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что кроссовер Changan CS95 New получил пакет опций специально для РФ. В то же время дилер назвал Changan CS35 самым надежным китайским автомобилем с пробегом.