Работники автозавода КамАЗ пересаживаются на автомобили «Москвич»

Более 60 работников завода КамАЗ получили субсидии на автомобили «Москвич». По программе лояльности заводчанин может получить скидку, размер которой составляет 10-17% от стоимости выбранной модели. Но есть важное условие: взяв деньги на покупку машины, человек обязуется отработать на предприятии более 10 лет.

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С учётом всех действующих акций базовую версию кроссовера «Москвич 3» можно приобрести за 1 555 000 рублей. Если учесть, что средняя сумма выданной работникам ПАО «КАМАЗ» субсидий составляет 252 000 рублей, то заводчане могут приобрести автомобиль примерно за 1 300 000 рублей.

Вообще, КамАЗ запустил сразу несколько программ лояльности. В частности, компания строит дома, в которых персонал свиожет арендовать квартиры для своих семей. В перспективе жилищный комплекс будет состоять из шести домов, в которых смогут поселиться 1074 семьи.

Между тем, в России официально представлен новый семиместный «Москвич 8»: автомобилю московского автопроизводителя предстоит составить конкуренцию Chery Tiggo 8 и Geely Okavango.