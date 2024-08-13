«АвтоВАЗ» опроверг публикации о низкой стоимости своих машин в Египте

Автомобили Lada официально не поставляются в страну и не производятся на месте. Сообщения в Telegram-каналах про «нереально низкую цену автомобилей Granta в Египте — фейк», заявили в пресс-службе компании.

«Распространяемый принтскрин некоего местного сайта — самодеятельность неизвестной нам египетской компании», — сообщили журналистам в «АвтоВАЗе».

Ранее многие паблики разместили скриншот со страницы дилера YallaMotor — там стоимость новой Granta была менее 700 тысяч рублей.