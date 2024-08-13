Появились фото гоночного грузовика, перевозившего первую Shelby Cobra

В Сети показали гоночный тягач Moon Transporter, разработанный для перевозки спорткаров. В середине прошлого века автомобиль сконструировал любитель хот-родов и высокопроизводительных моделей по имени Дин Мун. Вместе с Кэрроллом Шелби инженер транспортировал самый первый культовый спорткар Shelby Cobra. При создании своего транспортера энтузиаст вдохновлялся Mercedes-Benz Renntransporter, который оборудовали 200-сильным мотором.

© Motor.ru

Дин Мун прославился тем, что участвовал во множествах автогонках на необычных по тем временам транспортных средствах. Американец был первым, кто использовал в конструкции автомобилей многокарбюраторные топливные блоки, литые алюминиевые колесные диски и алюминиевые бензобаки.

С течением времени конструктору пришла идея построить самый быстрый автомобильный транспортер, который мог бы конкурировать с Mercedes-Benz Renntransporter, известный как Blue Wonder, построенный на базе модели 300S. Немецкую модель оборудовали 200-сильным мотором, благодаря которому машина разгонялась до 145 километров в час. В те годы Renntransporter был самым быстрым грузовиком в мире.

© Undiscovered Classics/YouTube

© Undiscovered Classics/YouTube

© Undiscovered Classics/YouTube

© Undiscovered Classics/YouTube

Модель Дина Муна стилистически похожа на немецкого конкурента. Обе машины оснащены аэродинамическими кабинами и передней осью, установленной за сиденьями для лучшего распределения массы. При этом американский грузовик получил восьмицилиндровый двигатель объемом 4,6 литра от Chevrolet Corvette

Несмотря на очевидную конкуренцию, необычные автомобили так и не сумели посоперничать друг с другом. В 1955 году компания Mercedes-Benz на время ушла из автогонок после страшной аварии Пьера Левега за рулем спорткара 300 SLR, в результате которой погибли 85 зрителей. В итоге инженеры забросили проект Blue Wonder. Что касается Moon Transporter, то грузовик находится в руках американских реставраторов, которые занимаются восстановлением гоночных и классических автомобилей.

В конце прошлого года на продажу выставили другой необычный грузовик. Вездеход под названием Unimog принадлежал Арнольду Шварценеггеру.