Новый Nissan Kicks приятно удивил ценой и полным приводом

Компания Nissan начала продавать в США субкомпактный кроссовер Kicks второго поколения. Впервые для этой модели в виде опции предлагается традиционный, механический полный привод с автоматической муфтой отбора мощности на задние колёса.

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Премьера «второго» Кикса состоялась в марте этого года в США, а сегодня здесь же начались его продажи. Nissan Kicks изначально разрабатывался как глобальная модель, предназначенная в основном для развивающихся стран, но США в итоге стали для Кикса основным рынком: в первой половине текущего года его продажи здесь составили 32 991 шт. (+10,7% по сравнению с АППГ). Лучше в классе субкомпактных кроссоверов продаётся только Hyundai Kona — за первое полугодие реализовано 46 539 шт. (+22,7%), хотя в целом этот класс в США за последние годы сильно поредел, потому что маленькие машины приносят мало прибыли.

Оглашённый сегодня прайс-лист на новый Nissan Kicks был встречен американской прессой аплодисментами: минимальная цена кроссовера со сменой поколений увеличилась всего на 490 долларов до 21 830, за доставку нужно доплатить ещё 1390 долларов, итого выходит 23 220 долларов за базовую комплектацию S с передним приводом, стальными 16-дюймовыми колёсами, полностью светодиодной оптикой, тканевым салоном, 7-дюймовым сенсорным мультимедийным экраном, камерой заднего вида, аудиосистемой с четырьмя динамиками и базовым набором электронных ассистентов водителя Nissan Safety Shield 360.

Более дорогие комплектации SV и SR имеют 12,3-дюймовый мультимедийный экран с расширенным функционалом, улучшенную отделку из ткани или кожи, литые 17-дюймовые колёса, а за доплату доступны дизайнерские 19-дюймовые «катки», панорамная стеклянная крыша с люком, мощная аудиосистема Bose с десятью динамиками, подогрев руля и передних сидений, двухцветная окраска кузова, защитная оклейка, экспедиционный багажник на крышу, противотуманные фары и другие мелочи — на «полном фарше» кроссовер обойдётся примерно в 33 000 долларов.

Двигатель на все версии один — 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» (143 л.с., 190 Нм) в паре с вариатором. Любую комплектацию можно выбрать с передним либо полным приводом, доплата за полный привод при прочих равных составляет от 1500 до 1650 долларов. В прошлом поколении полного привода у Кикса в США не было, но он предлагался на других рынках, причём это был не традиционный полный привод, а гибридный последовательного типа, без механической связи ДВС с колёсами.

Габаритная длина нового Кикса — 4366 мм, ширина — 1801 мм, высота — 1631 мм, колёсная база — 2657 мм, дорожный просвет — 213 мм. В основе кроссовера второго поколения лежит модульная платформа CMF-B, такую же имеет субкомпактный кроссовер Nissan Juke второго поколения, переживший в феврале этого года рестайлинг. Juke предназначен преимущественно для европейского рынка и полного привода не предлагает даже в виде опции.