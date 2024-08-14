Специалист объяснил необходимость ручного режима в АКПП

Россиянам напомнили, зачем в АКП ручное управление. При всём многообразии альтернативных вариантов автоматическая трансмиссия остаётся одной из удобных. Но многие водители до сих пор недоумевают, зачем в АКП есть ручной режим. Зачем он нужен, и как им пользоваться, сайту Naavtotrasse.ru объяснил автомеханик популярного сервиса.

© Quto.ru

Например, при движении на покрытии с плохим сцеплением — песке, глине, в гололёд или снегопад, когда ручное управление избавит от неверного выбора передачи или несвоевременного переключения. Данная функция в этом случает сохранит состояние двигателя и поможет удерживать его в рабочем диапазоне оборотов.

В гололёд или метель водителю нужно включить ручной режим и встать на вторую передачу. В некоторых трансмиссиях для этого есть специальная кнопка со снежинкой — при нажатии она дает команду «автомату» исключить старт с первой передачи.

Ещё одной ситуацией применения ручного режима может быть обгон на высокой скорости. Ручное управление способствует более быстрому переключению АКП, что делает машину более управляемой. Понизив передачу, можно начинать маневр.

В движении на подъёме или спуске в плотном потоке машин передачи могут переключаться не сразу, и здесь на помощь придёт ручное управление. Кроме того, ручная передача поможет совершить маневр при выезде со второстепенной дороги на основную.

При движении в пробке, выбрав первую или вторую передачу, зафиксировав ее в ручном режиме, водитель спасает трансмиссию от преждевременного износа.